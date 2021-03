L’edizione odierna della Repubblica si sofferma sulla situazioni infortunati in casa Napoli in vista del prossimo match contro la Roma. Stando a quanto riferito dal quotidiano, ieri Kostas Manolas si è allenato in gruppo e proverà a convincere Gattuso per una maglia da titolare proprio contro i suoi ex compagni di squadra. Il greco non ha ancora recuperato al 100% dall’infortunio alla caviglia, ma contro i giallorossi vuole esserci.