La Repubblica si è soffermata sulle coreografie che sono in programma al Maradona per la sfida tra Napoli e Milan di Champions League: “Ora però l’attenzione generale è tutta per l’organizzazione dello show nello stadio contro il Milan. Fuorigrotta sarà vestita a festa in ogni settore — pronte 10 mila bandierine nei Distinti — e per la prima volta il club contribuirà alle spese per allestire le coreografie”.