Sebastiano Luperto all’Empoli, Nikita Contini al Crotone, poi Gennaro Tutino e Adam Ounas. Da queste quattro cessioni – le prime due in prestito – il Napoli spera di racimolare il tesoretto per far partire l’assalto a Piero Hincapié, centrale classe 2002 del Talleres. Un difensore agli azzurri serve, anche perché a gennaio Spalletti perderà anche Kalidou Koulibaly che sarà impegnato in Coppa d’Africa. A riportarlo è La Repubblica.