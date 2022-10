Repubblica – Napoli-Rangers: Ostigard potrebbe partire dal primo minuto

La Repubblica si è soffermata sulla probabile formazione del Napoli per il match di Champions League contro il Rangers: “Adesso all’orizzonte c’è la sfida di Champions contro i Rangers Glasgow. Mercoledì alle 21 l’ultimo match del girone A di Champions allo stadio Maradona. L’obiettivo del Napoli è vincere: la qualificazione agli ottavi di Champions è archiviata, ma c’è il primo posto da provare a conquistare contro il Liverpool. Spalletti cambierà qualcosa: in difesa pronti Mario Rui e Ostigard, in mediana potrebbe avere una chance Elmas, davanti sperano in una maglia da titolare Politano e Simeone”.