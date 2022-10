Repubblica – Napoli-Rangers,13 sanzioni per droga e 6 Daspo: i dettagli

Come riporta Repubblica.it, la Polizia di Napoli ha sanzionato 13 persone per droga e denunciato 6 persone per scavalcamento e resistenza: “I poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 29 anni, di cui 5 per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A ed un’altra per aver opposto resistenza ad uno steward. Nei confronti dei sei è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo. Infine, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 18 parcheggiatori abusivi e personale della Polizia locale ha rimosso 60 autovetture in divieto di sosta, contravvenzionato 40 motoveicoli in sosta vietata ed effettuato cinque sequestri di merce”.