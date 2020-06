Repubblica – Napoli, senza accordo domenica contro la Spal potrebbe essere l’ultima gara di Callejon

José Maria Callejon ha il contratto in scadenza il 30 giugno: non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali riguardo un suo prolungamento del contratto, nemmeno per prorogare la scadenza a fine stagione. Il destino dell’esterno d’attacco del Napoli è ancora in bilico. L’edizione odierna di Repubblica fa sapere che le prossime due partite potrebbero essere le ultime in maglia azzurra: senza accordo, domenica potrebbe essere anche l’epilogo dell’esperienza di Callejon in maglia azzurra, contro la Spal. Sono attese novità nei prossimi giorni.