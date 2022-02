Repubblica – Napoli, sfida dal sapore di Champions con il Barcellona: ritorno economico già garantito

La Repubblica, in vista del doppio confronto in Europa League tra Barcellona e Napoli, parla del grande ritorno economico che garantiranno questi due big match: “L’ostacolo del Camp Nou è imponente e mette soggezione, con i suoi centomila posti e le pagine di storia calcistica che sono state scritte nel mitico stadio in cui il Napoli sarà ospite oggi (18.45) nell’andata dei sedicesimi dell’Europa League. Dal punto di vista tecnico è un impegno tosto e alla vigilia torna in mente l’euforia di De Laurentiis al momento del sorteggio, un paio di mesi fa. «Sarà una sfida da Champions, il bicchiere è tutto pieno». La vetrina internazionale è in effetti tra le più luccicanti e il ritorno economico per il club è garantito, specie in vista della sfida in programma tra sette giorni al Maradona.