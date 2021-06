Come sottolineato da Repubblica, Spalletti punta a far esplodere definitivamente Victor Osimhen. Con il neo-tecnico del Napoli gli attaccanti fanno sempre il salto di qualità. Il nigeriano ha mostrato velocità, forza fisica e la capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie quando sfrutta la profondità, doti naturali a cui deve accompagnare miglioramenti nella protezione del pallone. E ci penserà Spalletti che non vede l’ora di cominciare a plasmarlo.