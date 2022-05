Repubblica – Napoli su Vicario, l’Empoli può riscattarlo e poi rivenderlo

L’edizione di oggi di Repubblica si sofferma sull’interesse del Napoli per Vicario:

“Il club di De Laurentiis sta seguendo con molta attenzione Guglielmo Vicario, tra le sorprese del campionato di Serie A. Il 25enne di Udine è stato uno dei protagonisti della grande stagione dell’Empoli. E’ di proprietà del Cagliari, appena retrocesso in B, ma non resterà in rossoblù. La società toscana ha un diritto di riscatto fissato a 10 milioni e non ha ancora deciso il da farsi. Il Napoli potrebbe inserirsi, qualora l’Empoli non dovesse acquistare Vicaria, oppure trattare successivamente con il presidente dei toscani, Fabrizio Corsi, con il quale c’è in ballo pure il riscatto di Sebastiano Luperto (fissato a 3 milioni)”-