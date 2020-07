Repubblica – Napoli: “Successo prezioso che scaccia cattivi pensieri, ma emerge il solito difetto”

L’edizione odierna della Repubblica parla del successo del Napoli al San Paolo contro il Sassuolo. Gli azzurri hanno conquistato la vittoria grazie anche ad un primo tempo fantastico, in cui ha rischiato addirittura di subire il pareggio. In questo emergono i limiti della squadra di Gattuso che crea tanto ma finalizza poco e rischia di buttar via partite dominate.

“Notte degli inediti al San Paolo. Il gol di Hysaj – il primo con il Napoli – e un insolito record di cui il Sassuolo avrebbe volentieri fatto a meno: quattro gol annullati dal Var, tutti per fuorigioco. Due di Djuricic, uno di Caputo e uno di Berardi. Ma non valgono. Quindi finisce 2-0 perché nel finale il Napoli mette il sigillo con la rete di Allan. De Zerbi mastica amaro, Gattuso torna alla vittoria dopo la brutta prova di Parma e avvicina il Milan in chiave sesto posto. L’allenatore azzurro può sorridere per un ottimo primo tempo anche se emerge il solito difetto. Il Napoli crea tanto e non finalizza. Nella ripresa, invece, il Sassuolo avanza i baricentro e cerca il pareggio. Il Napoli cambia atteggiamento: si rintana dietro e sfrutta gli spazi. Lo fa Allan che in pieno recupero chiude i conti. Il Napoli conquista un successo prezioso che scaccia i cattivi pensieri delle ultime settimane”.