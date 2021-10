Repubblica – Napoli, un gesto di Spalletti ha conquistato la fiducia di De Laurentiis

L’edizione odierna di Repubblica ha raccontato la firma sul contratto di Luciano Spalletti, subordinando la permanenza al Napoli per più di un anno in base alla qualificazione in Champions. Conquistando ancor di più la fiducia di De Laurentiis:

“Poi ha usato la psicologia per riavvicinare i tifosi e restituire l’autostima ai giocatori. Otto pieno in comunicazione e mai una parola fuori posto, a partire da quelle dolci che hanno rigenerato Koulibaly. Ma il capolavoro del nuovo tecnico è stato passare dalle parole ai fatti, in tre mesi la squadra si è infatti abituata con la sua guida ad alternare in campo tre moduli tattici (4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1), ha recuperato alla causa protagonisti che parevano perduti“.