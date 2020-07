Repubblica – Nessuna rivoluzione in attacco: contro il Milan ci sarà il solito tridente

Gennaro Gattuso non vuole scherzi contro la squadra che gli ha donato molte gioie ed emozioni, magari con l’obiettivo di regalarle un piccolo dispiacere. Per questo, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, il tecnico calabrese non farà stravolgimenti in attacco e dovrebbe schierare il tridente composto da Insigne, ormai inamovibile, Mertens e Callejon, favorito rispetto a Politano. Problemi per l’esterno ex Inter e Sassuolo, che in questo periodo non convincerebbe appieno lo staff tecnico.