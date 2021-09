Repubblica – Niente quarantena per Ospina, Koulibaly ed Osimhen ma il Napoli dovrà restare in ‘bolla’

La Uefa ha dato il via libera al Napoli, in maniera ufficiosa, per la partenza di Osimhen, Ospina e Rrahmani per Leicester. I tre calciatori non potevano entrare in Inghilterra per le serrate regole del Governo inglese in materia di Covid. La scorsa settimana gli azzurri sono stati in Paesi inseriti nella lista delle “zone rosse”, cioè ad alto rischio di contagio. Il loro ingresso in Gran Bretagna non era vietato, ma i tre giocatori avrebbero dovuto svolgere prima un periodo di quarantena che avrebbe inevitabilmente escluso la loro presenza giovedì.

Come auspicato dalla dirigenza partenopea, è arrivato il via libera dall’Inghilterra ieri pomeriggio quando a Castel Volturno già vigeva un clima di cauto ottimismo. Secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Repubblica, la comunicazione ufficiale dovrebbe arrivare stamattina. Dunque – a meno di clamorosi colpi scena – Ospina, Osimhen e Rrahmani saranno presenti per la trasferta di giovedì e questo lascia sospirare Luciano Spalletti e attuare l’emergenza infermeria per il Napoli. Il Governo inglese avrebbe stretto un compromesso per concedere la deroga ai calciatori azzurri: la squadra resterà in una “bolla” per tutta la durata del viaggio.