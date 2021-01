Repubblica – Olimpiadi di Tokyo, gli atleti italiani senza bandiera: CONI sospeso

Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, il CIO ha preso la sua decisione: alle Olimpiadi di Tokyo, gli atleti italiani non potranno presentarsi con la bandiera tricolore. Il CONI è in procinto di essere sospeso. Una decisione che sospenderebbe anche i finanziamenti per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La causa risiede in una riforma fatta dal Governo M5S-Lega di oltre due anni fa, non modificata dal Ministro dello Sport Spadafora. Una riforma che ha cancellato l’autonomia del CONI dalla politica, che violerebbe la Carta Olimpica. Il Premier Conte dovrebbe convocare entro domani un consiglio per un decreto salva-CONI.