Repubblica – Osimhen, incontro a Castel Volturno con il suo agente: offerta di 100 mln del Manchester United

Secondo quanto riportato da La Repubblica: “Ieri pomeriggio c’è stato a Castel Volturno un vertice segreto con il centravanti nigeriano e il suo agente italiano, Roberto Calenda. Sul tavolo l’offerta irrinunciabile di oltre 100 milioni del Manchester United, che si è messo in una posizione di vantaggio nell’asta a cui hanno partecipato pure due altri top club della Premier League: l’Arsenal e il Newcastle. C’è il gradimento del giocatore per l’avventura inglese e le possibilità che resti si sono a questo punto drasticamente ridotte. Il numero 9 dovrà trascinare la squadra al traguardo poi sarà libero di cercare fortuna nei mitici “Reds”. Anche per questo il Napoli sta accelerando per il rinnovo di Mertens, che farà da chioccia al nuovo centravanti: più Simeone che Scamacca. «La bottega del Sassuolo è cara». Al centro dei pensieri di De Laurentiis c’è il business e per questo il presidente è rimasto alla larga da Castel Volturno mentre la squadra lottava per lo scudetto, tornandoci invece per blindare la Champions. «Non volevo disturbare il lavoro di Spalletti». Ma adesso il presidente non ha esitato a commissariarlo. Stasera c’è la cena numero due…”.