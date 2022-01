Repubblica – Osimhen vuole bruciare le tappe: possibile titolarità con la Salernitana

Repubblica scrive a proposito dell’attaccante del Napoli, Victor Osimhen: “Prima lanciandosi senza timore nei contrasti e poi piazzando anche un paio di scatti, in 22′ già sufficienti a testare la sua condizione psicofisica. Il nigeriano si sente pronto e si sta allenando con grandissima determinazione, per convincere Spalletti a ridargli un posto tra i titolari domenica contro la Salernitana. Il numero 9 ha una forte motivazione in più per bruciare le tappe, dopo la sua dolorosa rinuncia alla ribalta internazionale della Coppa d’Africa. Per il bomber non è stato facile rispondere con un no alla chiamata della sua Nazionale e i due mesi passati dall’infortunio dello scorso novembre gli sono sembrati un’eternità : al di là della logica prudenza del suo rodaggio”.