Un futuro forse in Premier, ma sicuramente lontano da Napoli. È questo l’obiettivo di Adam Ounas: l’attaccante algerino è tornato in maglia azzurra, ma solo in via temporanea. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, l’attaccante, in prestito al Nizza lo scorso anno, potrebbe lasciare gli azzurri in via definitiva. Su di lui ci sarebbe il Cagliari, ma l’esterno ha cambiato procuratore con l’intenzione di provare fortuna proprio nel campionato inglese.