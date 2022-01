Repubblica – Per il Napoli conta solo il campionato: la Champions è l’obiettivo primario

La Repubblica dedica spazio al Napoli e all’obiettivo primario prefissato dalla dirigenza, ovvero la qualificazione in Champions League: “È stata una eliminazione tutto sommato soft, praticamente indolore, al netto della onesta e apprezzabile autocritica fatta nel Day After da Spalletti e i giocatori. Nessuna reazione invece da parte della dirigenza, anche se è sfumato in modo prematuro il primo obiettivo della stagione e i 5 gol subiti dalla Fiorentina sono stati una fastidiosa mortificazione per tutti: tifosi compresi. Ma è solo il campionato che conta e il Napoli (attualmente terzo) è bene in corsa per la qualificazione Champions: obiettivo vitale per risanare i conti del club e accettato ormai come prioritario perfino dall’ambiente, che in altri tempi si sarebbe invece sollevato per una disfatta come quella contro i viola”.