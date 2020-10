Spazio al Napoli tra le pagine de la Repubblica: “Qualificazione già in salita. Giovedì prova d’appello in Spagna”. I partenopei sono irriconoscibili, infatti hanno affrontato l’AZ nel peggiore dei modi, sbagliando l’approccio mentale e pagando anche dal punto di vista fisico lo sforzo fatto sabato scorso in campionato. Giovedì prova d’appello in Spagna, sul campo della Real Sociedad. La qualificazione per Insigne e compagni è già in salita.