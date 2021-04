Repubblica – Problemi con DAZN, la Lega chiede garanzie: possibile la risoluzione dell’accordo

Dopo i problemi di ieri, relativi al match di Serie A fra Inter e Cagliari su DAZN, che non poteva essere visionata in quanto veniva continuamente dato errore dall’applicazione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, questa situazione ha fatto scattare il campanello d’allarme da parte della Lega Serie A in merito all’accordo raggiunto qualche giorno fa sui diritti tv per le prossime stagioni. I club più scettici potrebbero chiedere alla piattaforma di sfruttare la potenza del satellite Sky, e di trasmettere quindi le partite: qualora il problema continuasse, potrebbe arrivare anche la risoluzione dell’accordo.