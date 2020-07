Repubblica – Retroscena Immobile, De Laurentiis ha preferito Osimhen: i motivi

L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio ad un retroscena legato a Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio è stato accostato spesso al Napoli, ma De Laurentiis ha preferito virare su giocatori più giovani. Le richieste di Lotito sono state considerate troppo alte e quindi il presidente degli azzurri ha preferito virare su giocatori di prospettiva.

“Tutti felici, alla fine: anche se stava diventando più di una suggestione la trattativa per Ciro Immobile, in rotta con l’ambiente Lazio. Ma Lotito non avrebbe ceduto il capocannoniere della Serie A per meno di 50 milioni, una cifra considerata troppo elevata per un giocatore di trentuno anni. Adl li spenderà invece volentieri per la stella del Lille, che è all’inizio della sua carriera e ha dunque margini di crescita. Per questo presidente e tecnico hanno concordato di puntare su di lui”. Ecco quanto scrivi la Repubblica in merito alla questione.