Repubblica – Rinnovi Mertens e Koulibaly, il Napoli corre un doppio rischio

La Repubblica si è soffermata sui rinnovi di Kalidou Koulibaly e Dries Mertens con il Napoli, che appaiono ancora in bilico: “Koulibaly ha ancora un anno di contratto e sul rinnovo non ci sono sviluppi, quindi potrebbe pure rimanere a scadenza. Mertens, invece, sarà libero il 30 giugno: finora ci sono stati soltanto colloqui preliminari. La società non eserciterà l’opzione per il prolungamento con l’ingaggio attuale (4,5 milioni) e punta ad un’offerta al ribasso. Sullo sfondo c’è la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore che lo ha trasformato in centravanti, che potrebbe inserirsi”.