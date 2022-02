Repubblica – Rinnovo Koulibaly, c’è la svolta: il senegalese valuta l’idea di spalmare l’ingaggio

La Repubblica si sofferma sul futuro di Kalidou Koulibaly a Napoli. Il difensore questa sera sarà impegnato nella finale di Coppa d’Africa con il suo Senegal, ma la sua mente è già proiettata al futuro in maglia azzurra. Stando a quanto riferito dal quotidiano, infatti, Koulibaly starebbe prendendo in considerazione di restare in azzurro oltre il 2023: “La Coppa d’Africa in bacheca sarebbe un’iniezione d’entusiasmo incredibile per il campione pronto a raccogliere l’anno prossimo la fascia di capitano da Lorenzo Insigne. Il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe trasformare la necessità di parlare del futuro in una risorsa: Koulibaly sta prendendo in considerazione l’idea di spalmare il maxi-ingaggio e diventare la bandiera del Napoli”.