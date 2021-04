Repubblica – Sampdoria-Napoli, Ospina torna tra i pali. Fascia sinistra a Mario Rui

Il quotidiano La Repubblica si è soffermato sui cambi in difesa che l’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso sta valutando di effettuare nel match contro la Sampdoria: “Il quartetto arretrato sarà diverso. Con la Juve ha offerto poche garanzie. Si comincia da Ospina. Il portiere colombiano è un valore aggiunto. I dati del suo campionato sono abbastanza eloquenti: in 15 partite giocate dall’inizio, ha incassato appena 12 reti. In 7 circostanze, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata (quella che gli inglesi chiamano clean sheet), un dato che sfiora il 50%. Ecco perché il suo ritorno è prezioso. Sarà un altro rispetto a mercoledì pure il partner di Koulibaly: Manolas sostituirà Rrahmani. Il centrale greco proverà a dissipare tutti i dubbi dell’ultimo periodo con una prestazione finalmente positiva. Stesso discorso per Mario Rui: giocherà sulla fascia sinistra”.