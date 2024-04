Repubblica – “Sarò con te”, proiezione in anteprima in città venerdì 3 maggio: ci sarà anche Spalletti

Sabato 4 maggio uscirà al cinema “Sarò con te”, il docu-film sullo scudetto del Napoli. Secondo La Repubblica, però, il giorno precedente ci sarà una proiezione in anteprima in città a cui parteciperanno tutti i calciatori azzurri e Luciano Spalletti: “Da ieri è possibile acquistare i biglietti per il film sulla vittoria del terzo scudetto del Napoli, prodotto dalla Filmauro di Aurelio De Laurentiis. Dodici euro il costo del biglietto, più i diritti di prevendita. L’uscita nelle sale di tutta Italia di “Sarò con te” è prevista per il 4 maggio, nel giorno del primo anniversario della conquista del tricolore. Dovrebbe esserci però in precedenza — venerdì 3 maggio — anche una proiezione in anteprima in città con la partecipazione di tutti i giocatori e anche di Luciano Spalletti. Per questo il presidente ha chiesto alla Lega il posticipo al lunedì successivo della sfida di campionato degli azzurri, in programma per uno scherzo del calendario proprio in Friuli”.