Repubblica – Serie A, c’è speranza per i tifosi: stadi aperti il 10 luglio

La Serie A sta per ripartire, ma senza pubblico, per via delle norme di sicurezza riguardo il Coronavirus. Ma c’è uno spiraglio di luce che fa ben sperare i tifosi di tutta Italia. Secondo quanto riporta Repubblica, nonostante il decreto governativo confermi le porte chiuse, ci sarebbe una data per permettere ai tifosi di tornare allo stadio: il 10 luglio. Il piano prevede un ridimensionamento dei posti, rispetto alla capienza dell’impianto, per permettere la distanza di sicurezza. L’allestimento finale è in fase di studio e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva.