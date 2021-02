Scontro sui diritti TV in Serie A. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, si dovrebbe votare entro fine marzo per la situazione relativa ai diritti televisivi: mentre i grandi club come Inter e Juventus puntano al voto immediato, club come Roma e Torino spingono ler il rinvio. Al momento sono due le offerte sul piatto: una partnership fra DAZN e Tim del valore di 840 milioni, e quella fra Eleven Sport e Sky, di 860, creando un canale tematico della Lega Serie A.