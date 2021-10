Un giorno di riposo, all’indomani del pari esterno con la Roma, che vuol dire molto per il Napoli. Lo evidenzia Repubblica, che parla di come Spalletti sia stato felicissimo della prestazione dei suoi, facendoli riposare per un giorno in vista del match, in programma giovedì, al Maradona contro il Bologna. Al rientro, il tecnico cercherà di lavorare meglio sull’attacco: negli ultimi 180′ solo una rete siglata proprio da Osimhen contro il Torino.