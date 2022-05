Il giornalista Antonio Corbo ha pubblicato su La Repubblica i quattro punti chiave da cui ripartire la prossima stagione per il Napoli: “Saranno decisive 4 linee guida. Chiarezza sui programmi tra presidente, Giuntoli e Spalletti in assoluta lealtà, senza colpi bassi per procura. Decisione non tardiva su Osimhen: se è lui la chiave del gioco, che arrivino giocatori compatibili. Preparazione senza noie muscolari. Dimenticare lo scudetto sprecato cercando di vincerne uno, ma davvero”.