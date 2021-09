Repubblica – Spalletti schiererà Anguissa dal 1′ contro la Juve. Il tecnico azzurro apprezza di lui due aspetti

Il centrocampo del Napoli vive un momento difficile sebbene la stagione sia appena iniziata. Agli infortuni di Demme e Zieliński si è aggiunto quello di Lobotka, infortunatosi ieri in allenamento. Per ricorrere ai ripari, a Luciano Spalletti non resta che fare affidamento sul neo-acquisto azzurro Anguissa.

Il centrocampista camerunese, secondo la Repubblica, scenderà in campo da titolare nel big-match di sabato contro la Juventus al Maradona: “Ha avuto già modo di farsi apprezzare il nuovo acquisto, apparso in ottima forma nel suo primo allenamento agli ordini di Luciano Spalletti e si è fatto apprezzare anche per la sua personalità, al di là di una condizione fisica straripante.

Ci ha messo del suo per farsi apprezzare subito da Spalletti, dimostrando di essere anche duttile dal punto di vista tattico. Finora gli azzurri hanno alternato due moduli (4-2-3-1 e 4-3-3) e in entrambi ha dato l’impressione in allenamento di essere a suo agio“.