Repubblica – Statua Maradona, ecco chi comporrà la commissione: finanziamento col crowdfunding

Si continua a lavorare al progetto per la realizzazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona. L’edizione odierna de La Repubblica ha fatto il punto della situazione: “E naturalmente c’è anche Diego Armando Maradona junior In tutto tredici nomi, provenienti da mondi diversi. Scelti i componenti della commissione che dovrà esaminare e decidere le migliori proposte per realizzare a Napoli la statua dedicata a Maradona Futuri giudici il direttore regionale Musei Campania Marta Ragozzino, il soprintendente per l’Archeologia, belle arti e paesaggio Luigi La Rocca, il direttore dell’Accademia di belle arti Renato Lori, i professori Stefano Causa ( Università Suor Orsola Benincasa), Francesca Marone (Università Federico II) e Gaia Salvatori Università della Campania Luigi Vanvitelli) e Paolo lorio, direttore del Museo Filangieri dove si terrà anche la mostra dedicata a Maradona. Per il mondo dello sport ci saranno il capitano Giuseppe Bruscolotti e il campione olimpico Patrizio Oliva; per le tifoserie l’ultras Gennaro Grosso e l’avvocato di numerosi tifosi Emilio Coppola, scelti rispettivamente dalla curva A e B come loro rappresentanti in commissione. Nella giuria anche Anna Trieste,

Il bando internazionale pubblicato a metà dicembre dal Comune di Napoli chiama a partecipare gli artisti di tutto il mondo e scadrà il prossimo 2 febbraio. Tra i requisiti, come si legge nella manifestazione di interesse, ricordare il calciatore e l’uomo capace di regalare emozioni ed emozionarsi con la gente. Un’opera che dovrà essere necessariamente adatta per essere collocata all’aperto, particolarmente visibile e si dovrà ben integrare con l’ambiente circostante.

A finanziare la statua sarà il crowdfunding. Il Comune istituirà e pubblicherà sul sito un numero di conto corrente su cui i cittadini potranno versare un contributo a piacere, anche di un euro. I nomi di chi avrà partecipato per dare alla città la statua di Maradona verranno tutti annotati e pubblicati”.