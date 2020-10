Repubblica – Svolta per i diritti tv: Amazon apre al futuro, Lotito fra gli scontenti

Una svolta totale per il mondo del calcio virtuale. Amazon si è aggiudicata uno dei pacchetti per i diritti tv della Champions League per il prossimo triennio che potrebbe portare a nuovi scenari. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, fra gli scontenti ci sarebbe anche Claudio Lotito: il patron biancoceleste, spingeva con Marco Bogarelli, ora ad Infront, per le proposte scattate di Bain Capital e Fortress. Con questa svolta, si potrebbe aprire la via per il canale tematico della Serie A.