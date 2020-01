Repubblica – Tregua e prove di disgelo tra squadra e De Laurentiis dopo l’ammutinamento: la situazione

Tregua è il termine più efficace per sintetizzare le grandi manovre in corso nel Napoli, che sta cercando di lasciarsi alle spalle l’ammutinamento di Insigne e compagni del 5 novembre scorso. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica. “Due mesi dopo tira finalmente aria di tregua, anche se la battaglia legale tra società e squadra nella sostanza continua, visto che nessuna delle due parti ha deciso per ora di scendere a patti e rinunciare all’arbitrato: con in ballo un paio di milioni di multe. Ma tra De Laurentiis e i giocatori tira aria di disgelo e ci sono almeno i presupposti per una tregua invernale, agevolata anche dall’arrivo in panchina di Gattuso. È stato infatti proprio il nuovo allenatore ad ammorbidire un po’ la posizione del presidente”

