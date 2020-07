Repubblica – Verso Bologna-Napoli, le scelte di formazione di Gattuso: Lozano possibile titolare

Sette mesi dopo la sua ultima apparizione da titolare, Lozano potrebbe finalmente scendere in campo dal primo minuto contro il Bologna. Sarebbe la prima volta in Serie A da quando Gattuso è sulla panchina azzurra. L’ultima volta, infatti, era il 7 dicembre e la squadra era guidata da Carlo Ancelotti. Dunque, possibile turno di riposo per Lorenzo Insigne.

Gennaro Gattuso, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, avrebbe intenzione di schierare Hirving Lozano dal primo minuto contro il Bologna. Con ogni probabilità il messicano agirà sulla fascia sinistra, permettendo così ad Insigne di rifiatare e accomodarsi in panchina. Il tridente dovrebbe essere completato da Politano e Milik. A centrocampo possibile turnover per Zielinski che lascerebbe lo spazio a Demme, Fabian Ruiz ed Elmas. In difesa dovrebbe riposare Koulibaly, al suo posto Nikola Maksimovic potrebbe fare coppia con Manolas. In porta invece si rivede Alex Meret.