Uno dei giocatori più in affanno del Napoli in questa ultima parte di stagione, sarebbe nel mirino di una delle big europee. Secondo Repubblica, Piotr Zielinski sarebbe nella lista del Bayern Monaco per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Un bottino magro in stagione, quello del 28enne polacco in scadenza di contratto nel 2024, con i bavaresi che avrebbero già richiesto informazioni su un eventuale trasferimento a giugno.