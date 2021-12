Ribery: “Potevo starmene a casa e invece lotto per salvare la Salernitana”

Franck Ribery ha concesso un’intervista al quotidiano francese L’Equipe, in cui ha parlato anche della sua scelta riguardo la Salernitana:

“Avrei anche potuto rimanere a casa, a godermi la mia famiglia: io sto bene e ho avuto tutto in carriera, eppure ho ancora ambizione. Per questo ho accettato la sfida della Salernitana. Penso che rimanere in Serie A sia ancora possibile. Ci credo ed è la mia missione riuscirci. Sarebbe come vincere un trofeo. Qui a Salerno sto bene, si sente la passione dei tifosi, che chiamerei mediterranea. Salerno possiamo dire che assomiglia a Marsiglia”