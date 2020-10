Ricciardi: “Il protocollo va adattato alla situazione epidemiologica attuale, le Asl di Napoli sono state ineccepibili”

Walter Ricciardi, medico, professore, consigliere del Ministro della Salute, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Le Asl di Napoli hanno sbagliato? Il comportamento delle Asl è stato ineccepibile, mirato a tutelare il diritto alla salute, soprattutto in una circostanza come quella attuale, in cui la Campania è il maggior focolaio italiano. Il protocollo per il campionato è stato disegnato in una situazione epidemica differente da quella attuale. Oggi il protocollo va adattato all’attuale situazione epidemiologica, che è differente e ben più grave di quella presente nei mesi di maggio e giugno. Io sono preoccupato per i prossimi tre mesi. Ci sarà un’enorme pressione sui sistemi sanitari, e soprattutto sarà generata molta paura perché il covid si accavallerà a quelle che sono le normali patologie di questo periodo dell’anno, come la febbre o il raffreddore. Basta avere dei sintomi che possono sembrare simili a quelli del covid, e le persone potrebbero iniziare ad avere paura”.