Gattuso, il vice Riccio a SKY: “Gara sporcata dopo il gol di Quagliarella. Dobbiamo continuare su questa strada senza mollare”

Riccio, viceallenatore del Napoli, è intervenuto alla fine della partita per commentare la grande vittoria con la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport.q

“Avevamo incanalato bene la gara, facendo le cose che avevamo preparato, dopo il grande gol di Quagliarella si è sporcata un pò. Noi dovevamo stare più attenti, dovevamo difenderci nella miglior maniera possibile, cioè tenendo palla.

Sappiamo da dove veniamo e il percorso che abbiamo avuto fin qui, le difficoltà che ci sono state e ora dobbiamo continuare su questa strada senza mollare. I ragazzi hanno fatto di tutto per rientrare il prima possibile. Hanno lavorato al meglio per arrivare a fare questa partita. Demme? Ha stretto i denti, è stato molto male questa settimana per febbre, abbiamo fatto di tutto per averlo e siamo felici di averlo portato. Abbiamo avuto qualche difficoltà in fase difensiva sulle palle alte, spesso arrivavamo dopo sui palloni alti, abbiamo perso le nostre certezze. Dobbiamo lavorare meglio, il nostro percorso passa anche da questi momenti della gara.

Dobbiamo naturalmente perfezionare la pressione alta, quando la facciamo e come la facciamo, anche in base all’avversario. Champions? Noi pensiamo al Lecce di domenica prossima, quindi non sappiamo altro”.