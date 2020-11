Rijeka, il ds: “Contro l’AZ, il Napoli meritava la vittoria per 5-1”

Ivan Mance, direttore sportivo del Rijeka, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli è una grande squadra, tra le migliori d’Europa. Per noi è una partita molto difficile contro una squadra di talento con tanti grandi giocatori, siamo una delle squadre più giovani dell’Europa League e già giocare una gara così per noi è una vittoria”.

Com’ è la situazione Covid al Rijeka? “Aspettiamo il test di stasera, abbiamo tanti problemi con tanti infortuni e col Covid. Non sappiamo chi giocherà contro il Napoli, ma sicuramente ne avremo 11 da mettere in campo”.

Potendo scegliere chi acquisterebbe dal Napoli? “Uno stipendio di un solo calciatore azzurro è di più di quanto guadagnano tutti i nostri giocatori. Sicuramente solo con Maradona al Rijeka potremmo avere la certezza di vincere contro il Napoli“.

Giudizio sul Napoli: “Ho visto tutte le gare del Napoli, contro l’AZ il vero risultato sarebbe stato 5-1. La Real Sociedad in questo momento è una squadra top in Europa, vincere a San Sebastian è stata una vittoria importante per il Napoli. Il Sassuolo contro gli azzurri ha giocato con la testa, la squadra di Gattuso era un po’ stanca e non può vincere tutte le partite”.

Su Anastasio: “In questo momento non è al 100% fisicamente e non può giocare tutte le partite. Ha qualità ma per giovedì bisogna aspettare le scelte del mister, non so se giocherà, sicuramente sarà convocato.

Napoli è una delle più belle città che abbia mai visto, ci vediamo in città e mi offrirete una pizza fritta”.