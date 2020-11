Rijeka, il DS teme il Napoli: “Più forti e ricchi, ma cerchiamo una serata da sogno”

Non parte già sconfitto il Rijeka. Promette battaglia, contro il Napoli di Rino Gattuso, nella terza giornata di Europa League. Il DS della squadra, Ivan Mance, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’imminente sfida. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Sono più forti, più ricchi, ma faremo di tutto, cerchiamo una serata da sogno. Noi e il Napoli abbiamo avuto un viaggio lungo, non è un caso che entrambe abbiamo perso nell’ultimo turno di campionato. Gli spostamenti in questo periodo difficile incidono. In ogni caso per noi è una grande opportunità, è un onore quello di poter giocare contro di loro: non è facile, li rispettiamo, ma non partiamo sconfitti”.

GATTUSO – “Rino è una leggenda del calcio, la carriera e la gavetta fatte dimostrano che è un tecnico importante. E’ stato un modello da giocatore per tanti, è stato un numero sei che ha rivoluzionato il ruolo: tutti volevamo uno così e un impatto del genere lo hai solo se sei un’icona”.

E del Napoli che pensa?

NAPOLI – “Gli azzurri sono forti in più zone del campo, in ogni posizione hanno dei giocatori di livello Mondiale, sarà difficile per noi ma ci proveremo”.