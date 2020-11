Rijeka, Rozman e Cerin: “Napoli, condoglianze per la morte di Maradona”

Simon Rožman ed Adam Gnezda Cerin hanno parlato in Press Conference alla vigilia di Napoli-Rijeka, match di Europa League:

Simon Rožman, allenatore del Rijeka: “Venendo in autobus abbiamo avuto la notizia della morte di Maradona. Condoglianze alla famiglia e a tutti i tifosi. Abbiamo una serie di problemi legati al covid. Otto giocatori saranno assenti, di solito sono titolari. Massimo rispetto per il Napoli, siamo giovani e pieni di energie. Le squadre si conoscono bene non ci sono segreti. Mi aspetto una buona partita dai miei ragazzi, soprattutto nei momenti iniziali. Essere in Europa League è già un grande onore. Scenderemo in campo a testa alta, con onore. Daremo il massimo per vincere la partita. Non sa”.

Adam Gnezda Cerin, centrocampista del Rijeka: “Il Napoli è una delle squadre top a livello europeo, cercheremo di giocare una bella partita”.