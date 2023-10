RILEGGI IL LIVE – Ancelotti: “Ho ricordi bellissimi di Napoli, ho vissuto in una città meravigliosa”

Ancelotti: “Nacho ha chiesto scusa a Portu, le scuse sono state accettate. Camavinga? A sinistra abbiamo Fran Garcia e Mendy, che sta recuperando molto bene dall’infortunio, la posizione è ben coperta, Camavinga incluso”

Ancelotti: “Camavinga è un giocatore completo, può giocare bene in varie posizioni. È ovvio che se gli chiedi se vuole stare in panchina o giocare da terzino, ti dice che preferisce fare il terzino. Osimhen e Kvaratskhelia sono degli ottimi attaccanti, hanno qualità per stare ad altissimi livelli, giocatori di notevole spessore, faranno molto bene. Kvaratskhelia è molto bravo nell’uno contro uno, Osimhen è potente, mobile, molto pericoloso”

Ancelotti: “Ho le idee chiare su chi giocherà in attacco ma non ve lo dirò. Abbiamo preso la decisione quattro anni fa più corretta per me e per il Napoli, io ho rapporti buoni con tutti. Non ha senso tornare su quest’aspetto, se il rapporto tra allenatore e club è meglio fermarsi, poi sono arrivato nel club migliore al mondo. Di Lorenzo? Ha avuto una progressione continua, senza momenti di difficoltà, è arrivato in Nazionale, affermandosi come uno dei migliori terzini d’Europa. Tanti complimenti a lui perchè ha dimostrato che con la serietà e la professionalità si possono raggiungere livelli importanti”

Ancelotti: “Ho una concorrenza molto ampia a centrocampo, uno dei migliori al mondo, sette calciatori per quattro posti. È una decisione tecnica su Modric, in ogni conferenza stampa c’è una domanda in merito al centrocampo, sarà sempre così perchè ho sette calciatori per quattro posti, anche se ne mettessi cinque darei comunque materiale per il dibattito. È normale che ci siano dubbi per voi sulla formazione, abbiamo recuperato qualche giocatore, sono aumentate le opzioni. È importante difendere bene perchè se chiudiamo con la porta inviolata è più probabile che si vinca. Tornare a Napoli mi fa venire in mente i ricordi positivi nel vivere in una città meravigliosa, con momenti più buoni e meno buoni. È la partita più difficile del girone, siamo abituati a tutto ciò, il Real Madrid è un’istituzione in questa competizione, la maglia del Real pesa sia per noi che per gli avversari”

Ancelotti: “Giocheremo contro una delle migliori squadre, dovremo fare una gara seria, completa prendendo spunto dalla sfida di Girona. Non m’importa se Bellingham sia il migliore al mondo, io penso di avere la squadra migliore al mondo. “

Valverde: “Io capitano? Sarebbe un sogno, c’ispiriamo tutti in Modric, Carvajal, Kroos, l’ho fatto con l’Uruguay, è stato un sogno mostrarlo a tutta la famiglia”

Valverde: “Abbiamo tutti giocatori di qualità, tra i migliori del mondo, facciamo di tutto per crescere, abbiamo una competizione sana tra di noi”

Valverde: “Bellingham è un giocatore di livello mondiale, è molto giovane, sembra che giochi nel Real Madrid da molti anni. È un ottimo compagno, può fare ancora meglio, potrebbe diventare un ottimo capitano”

Valverde: “Cerco di adattarmi a tutte le situazioni tattiche, Ancelotti si può solo ascoltare, è un allenatore dal grande calibro internazionale”

Valverde: “È importante avere continuità in Champions League, abbiamo voglia di giocare e ovviamente vincere. Riguardo alla crescita personale, non vorrei parlarne del momento per le vicissitudini di mia moglie. Ho preferito concentrarmi sul calcio, sono cresciuto come persona, ho fiducia per il futuro. Modric? Sta vivendo questo momento nello stesso modo di sempre, è un riferimento nello spogliatoio, la storia del Real Madrid e del calcio mondiale. Dal primo giorno in cui sono arrivato al Real Madrid, ho incontrato Kroos, Modric, Isco, ho provato ad imparare molto da loro, li ho osservati nel quotidiano rubando atteggiamenti. Casemiro mi ha insegnato moltissimo, noi come giovani proviamo a prendere il massimo dai giocatori più esperti”

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Carlo Ancelotti e Federico Valverde, allenatore e centrocampista del Real Madrid alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per la seconda giornata del girone C di Champions League.

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise