RILEGGI IL LIVE – Castel di Sangro, day 6: ecco Mertens e Lozano; che gol di Insigne!

19:23 – Termina l’allenamento

19:15 – Ora in campo ci sono solo Idasiak, Boffelli e Meret

19:08 – Termina l’allenamento, restano in campo Osimhen, Rrahmani e Koulibaly per dei palleggi

19:06 – Spalletti fischia la fine della partitella

19:05 – Lavoro atletico per Lozano e Mertens sul campo B

18:57 – Malcuit segna in rovesciata

18:55 – Strepitoso gol di Lorenzo Insigne che sulla destra aggancia il pallone e con un tocco sotto supera il giovane Boffelli sul palo lontano. Una delizia apprezzata anche dai tifosi presenti

18:50 – Bel gol di Zanoli che batte Idasiak sul proprio palo

18:44 – Partitella a campo ridotto 5 vs 5, con l’ausilio delle sponde con alcuni calciatori posizioni sull’esterno e ai lati della porta

18:39 – Zanoli acquista sempre più fiducia provando giocate complicate e ricevendo le indicazioni di Spalletti, attento allo sviluppo calcistico del giovane azzurro

18:32 – Attaccanti e difensori si scambiano di ruolo: gran gol di Koulibaly

18:29 – Cori per Insigne, i tifosi invocano il tiro a giro: il capitano del Napoli calcia e la palla finisce sotto l’incrocio dei pali

18:23 – Colpo ricevuto da Gaetano da parte di Mario Rui

18:22 – Grande combinazione tra Insigne e Osimhen, che dribbla Koulibaly ma calcia il pallone fuori

18:19 – Attacco contro difesa in inferiorità numerica (3 vs 2): gli attaccanti si alternano, gol con il destro a giro di Osimhen

18:17 – Termina l’esercizio

18:10 – Tanto divertimento nel torello: quando si arriva a 20 tocchi, i tre nel mezzo fanno dei piegamenti

18:03 – Maxi torello con tre calciatori al centro

17:58 – Arrivano Mertens e Lozano che salutano il pubblico

17:55 – In campo entrano in campo anche gli altri giocatori: applausi per Lorenzo Insigne che risponde divertito

17:45 – I primi giocatori entrano in campo: Di Lorenzo, Politano e Mario Rui

Benvenuti alla diretta testuale dell’allenamento pomeridiano del Napoli nel sesto giorno di ritiro a Castel di Sangro. In mattinata seduta tecnico-tattica e lavoro aerobico sul campo B. Nel finale, attacco contro difesa in inferiorità numerica anche per migliorare l’uscita dal basso sotto pressione.

Dai nostri inviati Ciro Troise e Nico Bastone