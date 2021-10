RILEGGI LIVE – Europa League: Napoli-Legia Varsavia 3-0 (76’Insinge, 80’Osimhen, 95’Politano)

Terminata la gara

95′ Goool del Napoli!!!! Tiro a giro di Politano che batte l’estremo difensore polacco

93′ Cross basso di Di Lorenzo per Osimhen che prova il tacco: i difensori polacchi deviano in angolo

92′ Altro tiro di Petagna che termina alto

90′ Concessi cinque minuti di recupero

87′ Ammonito Jedrzejczyk per un fallo su Osimhen

86′ Conclusione dalla distanza di Petagna: sfera che termina di poco fuori

83′ Tiro di Politano: palla di poco fuori

81′ Cambio nel Napoli: Rrahamani entra al posto di Insigne

80′ Goooaaaal del Napoli: Uno-due tra Osimhen ed Insigne che serve il nigeriano che sigla il secondo gol per gli azzurri

78′ Occasione per il Legia Varsavia: colpo di testa di Kastrati , Koulibaly è bravissimo ad allontanare il pericolo

77′ Cambio per i polacchi: Kharatin subentra a Martins

76′ Goooool del Napoli!! Cross di Politano per Insinge che di controbalzo tira a volo e batte Mistza

75′ Occasione per il Legia: palo di Emreli

75′ Sul corner successivo, Tiro di Elmas: blocca in due tempi il portiere polacco

74′ Sulla punizione seguente parte Insigne: Miszta manda in angolo

73′ Ammonito Johansson per un fallo su Elmas

71′ Due cambi anche nel Napoli: Petagna e Politano subentrano al posto di Manolas e Mertens

71′ Due cambi per il Legia: Emreli e Kastrati entrano al posto di Luquinhas e Muci

62′ Tiro a giro di Insigne: para Miszta

61′ Super occasione del Napoli: Insigne la mette in mezzo, sponda di Di Lorenzo e Mertens per pochissimo non impatta con il pallone

59′ Sostituzione nel Legia Varsavia: Slisz entra al posto di Lopes

57′ Doppio cambio tra i padroni di casa: Osimhen e Fabian Ruiz entrano al posto di Lozano ed Anguissa

56′ Occasione Napoli: cross di Di Lorenzo deviato da Miszta, sul pallone si fionda Insigne è bravo ancora il portiere polacco a parare con il piede

53′ Sul corner successivo, Insigne serve Demme che d’esterno va vicino al gol del vantaggio

52′ Punizione di Mertens deviata in angolo

Comincia il secondo tempo

Concluso il primo tempo

44′ Ammonito Manolas per un fallo su Muci

42′ Altro tocco di mano in area del Legia, ma ancora una volta il direttore di gara fa proseguire

40 ‘ Occasione Legia, Muci tenta un tiro a giro: bravo Manolas a deviare in corner

38′ Pallone basso di Lozano per Insigne che, in area di rigore polacca, non riesce a tirare

29′ Insigne ruba un altro pallone e serve Mertens. Il belga la passa a Lozano che tira: è ancora bravo il portiere polacco a parare con i piedi

27′ Occasione Napoli: Lozano ruba palla e serve Mertens, ma il suo tiro viene ribattuto. La sfera termina sui piedi di Lozano che prova la conclusione: è brava ancora la difesa del Legia a deviare in corner.

25′ Tiro di Di Lorenzo dalla distanza: pallone che termina lontanissimo dalla porta difesa da Miszta

21′ Il Napoli sfiora il vantaggio con un tiro, dopo una sponda di Lozano, a volo di Mertens che esce di pochissimo

18′ Proteste Napoli per un presunto fallo di mano di Nawrocki, ma l’arbitro fa bene a far proseguire

13′ Ammonito Juan Jesus per aver interrotto una ripartenza del Legia

12′ Sul continuo dell’azione, ci prova Mertens: para ancora Miszta

11′ Napoli pericoloso, Demme per Lozano che crossa: un difensore del Legia devia il cross, ma Miszta è bravo a respingere la sfera

9′ Mertens, dalla posizione di Insigne, per Lozano che colpisce di testa: para facilmente Miszta

8′ Elmas per Di Lorenzo che la mette in mezzo, ma il suo crosso viene deviato in angolo

4’ Corner per il Napoli , Insigne serve Mertens che prova il tiro a volo: ribatte la difesa del Legia

Il match è cominciato

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per la terza giornata di Europa League tra Napoli e Legia Varsavia. Azzurri chiamati alla vittoria per recuperare punti e posizioni in classifica.