RILEGGI LIVE – Gattuso: ”Farò 3/4 cambi. Europa League è un obiettivo”. Mertens:”Dobbiamo prendere esempio dall’Inter”

Gattuso: ”La squadra si sta divertendo? Durante la settimana bisogna lavorare con serietà, se vuoi fare un certo calcio serve appartenenza e passione. In questo momento la squadra si allena con grande entusiasmo e riesce a far fatica con grande serenità. Questa è la cosa bella di allenare questo gruppo”.

Gattuso: ”AZ? Sembra che giochiamo con una squadra di scappati di casa, ma non è così. Lo scorso anno hanno fatto un grande campionato, sappiamo che c’è da far fatica e in questo girone bisogna esprimersi al massimo per passare il turno”.

Gattuso: ”Scelte più difficili con il ritorno di alcuni calciatori? Sì, ma spero di avere sempre queste difficoltà. Ora sta tornando anche Insigne, siamo consapevoli di avere tanti giocatori bravi”.

Gattuso: ”Preoccupato per la situazione Covid dell’AZ? C’è preoccupazione, penso che in questo momento c’è timore anche quando si va fuori. Il calcio è una grande azienda e sta perdendo tanto e noi dobbiamo far andare avanti questa azienda. Poi le decisioni le prende chi comanda”.

Gattuso: ”Abbondanza è un problema?Assolutamente no. Si gioca ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti”.

Gattuso: ”Se dobbiamo scegliere una competizione? Noi non scegliamo nessun obiettivo, mettendo sempre la squadra migliore in campo. Speriamo di non perdere altri giocatori col Covid, due sono fuori già da 21 giorni”.

Gattuso: ”Turnover o giocheranno gli stessi di sabato? Ci saranno 3 o 4 giocatori che non hanno giocato contro l’Atalanta. Io ci ho sbattuto i denti, ho provato a cambiare anche otto giocatori quando ero al Milan ma poi si mettono in difficoltà gli uomini. Bisogna fare attenzione, non faremo tantissimo turnover”.

Gattuso: “Come vedo l’Europa League? È un obiettivo, siamo contenti di giocarla perchè sappiamo i sacrifici fatti lo scorso anno per arrivarci. È una manifestazioni importante, dobbiamo impegnarci per riuscire a passare il turno”.

Mertens: ”Come sto vivendo questo periodo caratterizzato dal Coronavirus? E’ brutto, siamo rimasti qui, io quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi. Abbiamo iniziato bene e dobbiamo vincere altre partite”.

Mertens: ”Come mi sto trovando in questo nuovo ruolo? Quando giocavo da prima punta non ero uno che andava sempre nello spazio. Lui invece attacca sempre, questo mi permette di toccare tante palle”.

Mertens: “Quante motivazioni per giocare contro L’AZ? Tante. Si vede che stiamo ancora cercando come sfruttare al meglio il nuovo modulo. Abbiamo avuto tanti giorni per allenarci, ma stiamo ancora cercando di comprendere al meglio il nuovo modulo. Loro sono forti, se non sei sveglio puoi anche prendere tanti gol”.

Mertens: “Com’è cambiato il mio gioco con Osimhen? Tanto. Lui ci dà profondità, porta la difesa molto lontana da me. Ma non c’è solo lui, ci sono anche altri giocatori”.

Mertens: “La mia spalla? No, sto bene”.

Mertens : “Questo Napoli è più competitivo? Non dobbiamo dimenticare che abbiamo perso dei giocatori, ma li abbiamo anche presi. Ad ogni allenamento diventiamo più forti, la cosa che mi piace del mister e del suo staff sono gli allenamenti”.

Mertens: ”Come dobbiamo affrontare l’Europa League? Dobbiamo fare bene in questa competizione, dobbiamo prendere esempio dall’Inter. Loro sono arrivati in finale e hanno fatto bene l’anno scorso. Non è facile arrivare alla fine, ma è una cosa importante per noi e per la squadra. Abbiamo un grande gruppo con tanti giocatori che hanno fame di giocare”

