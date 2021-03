RILEGGI LIVE – Milan-Napoli 0-1 (49′ Politano), gli azzurri sbancano San Siro e rientrano in corsa per la Champions

95′ Finisce a San Siro. Tre punti fondamentali per il Napoli.

92′ Cross di Di Lorenzo per Osimhen che al volo sfiora il gol, palla di poco a lato.

91′ Espulso Rebic per proteste.

90′ Cinque minuti di recupero

87′ Controllo al Var per contatto di Bakayoko su Theo, l’arbitrio rivede e lascia continuare.

85′ Bruttissimo fallo di Theo su Osimhen, era da ammonizione.

83′ Ci prova Theo Hernandez dalla distanza, palla abbastanza a lato

79′ Fuori Politano e Demme, dentro Mario Rui e Bakayoko

78′ Esce Leao ed entra Hauge.

76′ Punizione tesa di Tonali, chiude Koulibaly

74′ Esce Zielinski ed entra Elmas.

70′ Punizione di Tonali, spizza Rebic e Ospina salva.

69′ Ammonito Di Lorenzo per fallo su Theo Hernandez.

67′ Esce Kessie ed entra Meite

66′ Ci prova Rebic dal limite, palla alta.

65′ Gran palla di Rebic per Leao che scappa a Koulibaly, ma manca una gran occasione.

60′ Tiro a giro di Donnarumma e palla di poco alta.

59′ Escono Krunic, Castillejo e Calhanoglu, dentro Saelemakers, Rebic e Diaz.

58′ Entra Osimhen al posto di Mertens

57′ Fabian al volo sfiora il raddoppio, salva Donnarumma

53′ Il Milan prova a reagire, ma non riesce a creare.

49′ GOOOOL NAPOLI: Grande anticipo di Hysaj che ruba palla e avanza, serve Politano che tira (anche non benissimo) e infila Donnarumma

48′ Ci prova Castillejo, ma la palla è debole.

46′ Inizia il secondo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Gara all”intervallo

45′ Un minuto di recupero

43′ Lancio pericoloso per Krunic, ma Ospina chiude con attenzione.

42′ Ci prova Mertens dal limite, palla che va a lato

40′ Gara con gli azzurri che fanno il gioco e Milan che gioca di rimessa

34′ Tiro di Calhanoglu, palla alta

32′ Risponde Leao, tiro centrale che Ospina blocca.

29′ Occasione Napoli: Insigne serve Zielinski che dal limite ha una gran possibilità ma manda di poco a lato.

27′ Bella palla di Hysaj per Mertens che sbaglia un facile aggancio

26′ Bel gioco del Napoli finora che manca in fase di concretizzazione.

24′ Ammonito Maksimovic per fallo su Leao

21′ Bella azione del Napoli con Hysaj che avanza per oltre 30 metri ma è impreciso al cross.

19′ Errore di Maksimovic che si lascia anticipare da Leao che va al tiro, palla a lato

15′ Lancio di Di Lorenzo per Zielinski che sbaglia il controllo ma va comunque al tiro, respinge in due tempi Zielinski

13′ Ci prova Insigne, palla deviata e che Donnarumma blocca.

11′ Bel lancio per Politano e Donnarumma chiude in uscita.

9′ Azione veloce Milan e Calhanoglu tira di poco alto.

3′ Verticalizzazione per Leao e Ospina chiude in uscita sull’attaccante.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Leao. A disposizione: A. Donnarumma, G., Tatarusanu, Kalulu, Kjær, Díaz, Hauge, Meite, Saelemaekers, Rebic. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi. Allenatore: Gattuso.

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per il posticipo di serie A tra Milan e Napoli. Gli azzurri affrontano la squadra seconda in classifica, tra i club più in forma nonostante le assenze, in un match decisivo in ottica Champions.