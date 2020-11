RILEGGI IL LIVE – Gattuso in conferenza: “Maradona lo aspettiamo a Castel Volturno per abbracciarlo. Insigne? Deciderò domani”

Domani il Napoli sfiderà il Rijeka nella terza giornata della fase a gironi di Europa League. Parlano della sfida Gennaro Gattuso ed Eljif Elmas, allenatore e centrocampista dei partenopei, quest’ultimo da pochi giorni tornato a disposizione dopo la positività al Covid-19. Rileggi il live della conferenza stampa con IamNaples.it.

Gattuso: “Dopo giovedì gli ho fatto gli auguri dei 60 anni, che dire? Maradona lo aspettiamo a braccia aperte come tutti gli italiani. Lo vogliamo a Castel Volturno per abbracciarlo e parlargli. E’ forte, ne ha passate tante in questi anni. Un grandissimo in bocca al lupo, lo aspettiamo a Napoli dove ha scritto la storia“.

Gattuso: “Sassuolo? Sappiamo che Napoli siamo. Tre anni fa col Rijeka ci ho perso, ora è una squadra completamente diversa. Gioca con la difesa a 5 e ci ritroveremo pochissimo spazio. Non sono d’accordo con la valutazione delle partite: con l’AZ abbiamo dominato pur non essendo stato veloci; abbiamo fatto abbassare il Sassuolo in 33m, mai concesso un’occasione e creato 7 palle gol nitide. Dobbiamo studiare delle soluzioni diverse, questo è certo, ma siamo sulla strada giusta. Ora sono contento dei miei giocatori e del calcio che stiamo proponendo. Formazione? Stessa direzione di quello che avete visto in Spagna“.

Elmas: “Io mi sento pronto per mostrare tutte le mie qualità. Domani il mister farà le sue scelte, ma io mi sento pronto. Covid-19? I giorni di inattività mi sono serviti per recuperare le forze, vedremo come andrà in campo“.

Gattuso: “Nemmeno quando ero al Milan ero venuto allo stadio per la rifinitura. E’ una mia scelta, non è per il Covid-19. Mi piace preparare la partita nel centro sportivo“.

Gattuso: “Non ho un bel ricordo del Rijeka quand’ero sulla panchina del Milan. Ricordo che allo stadio qui c’erano tantissimi tifosi quando giocammo contro, anche con la Real 20 giorni fa c’era grandissimo entusiasmo. Temiamo tutte le squadre, perché partite facili non esistono più e si vedono tanti risultati strani. Dobbiamo portare rispetto, ma sappiamo che partita ci aspetta: troveremo pochissimo spazio. Comunque abbiamo visto la partita con la Real, il Rijeka ha avuto le sue occasioni. C’è bisogno del vero Napoli per portare i tre punti a casa“.

Gattuso: “Insigne? Ha avuto un infortunio poi si è ripreso, mentre ha avuto un piccolo problemino con la Real Sociedad. Domani mattina deciderò se giocherà da titolare o un piccolo spezzo di partita“.

Elmas: “Ristovski l’ho sentito, ma non ci siamo detti chissà cosa. Conosco il calcio croato e le insidie che può portare. Auguro comunque al mio ex compagno di tornare dall’infortunio“.

Gattuso: “Indisponibili? Nessuno, tranne Osimhen che è squalificato“.