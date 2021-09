RILEGGI LIVE – Tim Cup Primavera: Napoli-Benevento 2-0 (43′ Pesce, 75′ Mercurio)

Termina il match

94′ – Ultima emozione del match: doppio passo di Flora servito da Gioielli, tiro respinto da Tartaro sul primo palo

93′ – Azione De Pasquale, palla per Cioffi che controlla e calcia ma la palla finisce debolmente tra le braccia di Tartaro

93′ – Palla persa da Mane, riparte Agnello arriva fino ai 25 metri. Tiro abbondantemente alto

92′ – Azione sulla sinistra tra Cioffi-Giannini cross per De Pasquale che controlla: il tiro viene ribattuto dalla difesa del Benevento

90′ – 3 minuti di recupero

89′ – Bella palla in verticale di Flora per Cioffi, punta l’area, da posizione defilata prova a saltare Tartaro che lo ferma e sul rimpallo conquista il fondo

86′ – Percussione De Pasquale che arriva al limite dell’area, calcia di sinistro, la palla colpisce il palo esterno e finisce fuori

83′ – Cambio Napoli: out Toure, dentro Flora

81′ – Angolo di Cioffi, colpo di testa di Toure palla di poco a lato

78′ – Ripartenza Napoli! Gioielli recupera palla e serve Mercurio, che finta prima di calciare ma stavolta Tartaro si oppone

77′ – Nel Benevento fuori Riccio per Vottari, che fa a fare il centrale con Visciardi a destra

75′ – RADDOPPIO NAPOLI! Gol di Mercurio al debutto, ripartenza di De Pasquale che sta facendo l’esterno a destra, serve Mercurio invece che Cioffi e fulmina Tartaro

74′ – Tartaro si complica la vita da solo, costretto a fare due dribbling, se la cava alla fine con un tunnel a Mercurio

72′ – Cross dalla destra di Barba, che esce a vuoto tartaro, sul secondo pallo arriva di gran carriera Giannini, ma il tiro alto

72′ – Doppio cambio nel Napoli: Longobardi per Pontillo che Barba che va a fare il terzo centrale. Si rivede Cioffi, guarito dal Covid qualche giorno prima della partenza per Torino, fuori Pesce

69′ – Occasione Benevento! Barba sbaglia nella costruzione dal basso, fa tutto Prisco che intercetta il pallone e si catapulta al limite dell’area di rigore. Il suo tiro a giro nell’angolino basso termina a lato

67′ – Girandola di cambi: nel Napoli entrano Barba e De Pasquale per Marchisano e Marranzino. Azzurrini che passano dunque al 3-5-2 con De Pasquale mezzala. Nel Benevento entra Pellegrino per Aronica

65′ – Azione del Napoli: Mercurio allarga per Marranzino che avanza fino al limite dell’area, assist per Marchisano che calcia di sinistro: pallone abbondantemente alto sopra la traversa

64′ – BENEVENTO IN 10! Malva cade in area di rigore dopo un presunto contatto con Spedalieri: per l’arbitro è simulazione, doppio giallo. L’attaccante era stato ammonito nel primo tempo per un fallo su Gioielli

60′ – Toure allarga per Marranzino che in area di rigore calcia in diagonale, ma Tartaro blocca in due tempi

59′ – Mercurio fermato con un po’ affanno da Visciardi dopo aver saltato Brocca

58′ – Occasione fallita dal Napoli, Pesce servito in profondità guadagna due metri sul difensore ma si fa ipnotizzare da Tartaro al momento del tiro

56′ – Punizione di Giannini sulla sinistra, Spedalieri stacca di testa sulla destra ma il pallone termina alto

52′ – Ripartenza Napoli: Mercurio prova il tiro a giro, pallone alto sopra la traversa

51′ – Cross di Mercurio dalla sinistra, Marranzino anticipato di testa. La palla finisce sulla destra a Marchisano che crossa ma la difesa del Benevento allontana seppur con qualche affanno

49′ – Partono forte i sanniti, tiro di Agnello respinto da Pontillo e riparte il Napoli

47′ – Ripartenza Benevento: Sorrentino commette fallo su Mane non ravvisato dall’arbitro, l’azione continua col tiro di Malva ribattuto dalla difesa e bloccato da Boffelli.

46′ Tre cambi per il Benevento: Sorrentino, Prisco e Agnello per Umile, Marsiglia e Rossi. Agnello si posiziona dietro Sorrentino e Malva

Inizia la ripresa

45′ Termina il primo tempo

44′ Ripartenza Napoli con Giannini che tira, respinge Tartaro e sulla ribattuta si ostacolano al tiro Mercurio e Marranzino e la difesa ospite chiude.

43′ GOOOL NAPOLI!!!Calcio d’angolo di Mercurio, batti e ribatti in area, Pesce stoppa di petto e stavolta insacca in rete!!

42′ Lancio di Pontillo per Pesce il cui tiro è deviato da Caserta in corner.

41′ Sul corner ci prova Giannini ma viene chiuso dalla difesa

40′ Errore in uscita di Visciardi, recupera palla Marranzino che serve ancora Pesce, l’attaccante a tu per tu con il portiere si fa ancora respingere la conclusione.

39′ Tiro dalla distanza di Marranzino, pallone di poco a lato.

38′ Ammonito Malva per un fallo da dietro su Gioielli.

35′ Rimessa lunga di Giannini, Pesce si libera del difensore ed a tu per tu con il portiere si fa respingere la conclusione, sul continuo dell’azione Marranzino tira a lato.

32′ Lancio di Tourè per Marranzino che prova a beffare il portiere, ma il suo tiro è fuori misura.

31′ Ci prova Manè dalla lunghissima distanza, blocca Tartaro senza problemi

30′ Gioielli ruba palla, entra dentro l’area e ci prova di sinistro. Tiro debole, che Tartaro blocca.

24′ Chance per gli ospiti, triangolazione in area con Malva che va al tiro, Boffelli respinge sul suo palo

21′ Occasione Napoli: cross di Marchisano, smanaccia Tartaro e Tourè da buonissima posizione e con il portiere a terra conclude alto.

16′ Palla in profondità per Pesce che si libera del difensore, ma tira debolmente. Blocca Tartaro.

14′ Marchisano raccoglie palla, si accentra e prova il tiro con la palla che va di poco sopra la traversa.

9′ Giannini lancia Pesce in profondità, ma è bravo Tartaro a chiudere in uscita.

1′ Inizia il match

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali del match:

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Pontillo, Spedalieri, Mane; Marchisano, Gioielli, Tourè, Giannini; Mercurio, Marranzino, Pesce. PANCHINA: Pinto, Costanzo, Barba, De Marco, De Pasquale, Flora, Longobardi, Vergara, D’Agostino, Ambrosino, Cioffi. All. Frustalupi

BENEVENTO (4-2-3-1): Tartaro; Riccio, Visciardi, Brocca,Caserta; Talia, Aronica; Rossi, Umile,Marsiglia, Malva; A disp.: Bonagura, Vottari, Sana, Prisco, Pellegrino, Altamura, Maiese, Agnello, Sorrentino All. Scarlato

Benvenuti alla diretta testuale del match valido per i trentaduesimi di Tim Cup Primavera che vedrà il Napoli Primavera opposto al Benevento, chi passa il turno affronta la vincente di Cosenza-Crotone.

Frustalupi ha intenzione di concedere un’opportunità a coloro che giocano di meno, valuta l’idea del turn-over radicale rispetto al campionato. Gli azzurrini per la quarta giornata giocheranno lunedì alle 17 ancora a Cercola contro il Pescara.

Segui con noi la diretta su Iamnaples.it