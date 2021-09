RILEGGI IL LIVE – Trofeo Shalom, Napoli-Rappr. LND 1-2 (16′ Marini, 38′ Peluso, 42′ Della Salandra): azzurrini battuti in finale

Termina la partita: la LND batte il Napoli e si aggiudica il Trofeo Shalom

46′ – Cuciniello calcia in porta ma il tiro deviato finisce tra le braccia di Bohli

44′ – Russo fermato in fuorigioco, il Napoli spinge in questi ultimi istanti di partita

40′ – 5 minuti di recupero

38′ – Palo di Cuciniello!

35′ – Occasionissima per Miele: cross di Russo e il numero 21 del Napoli tutto solo di testa manda il pallone fuori

34′ – Paratona di Bohli che nega il pareggio al Napoli

33′ – Ammonito Marini per fallo su Romano

30′ – Cambio Napoli: Fuori Milo dentro Cinquegrana

30′ – Milo ferma Tomei lanciato in contropiede

25′ – Vilardi circondato da quattro avversari non riesce a mettere il cross al centro

20′ – Buona giocata di Attanasio che serve Vilardi, conclusione verso la porta ma la palla finisce abbondantemente fuori

19′ – Cambio nel Napoli: fuori Vigliotti, dentro Miele

16′ – Ammonito Ruggiero per intervento su Porzi

12′ – Proteste per un fallo di mano nell’area di rigore della LND

9′ – Ancora conclusione di Russo, respinge Bohli coi pugni

5′ – Russo dopo un dribbling calcia in porta, ma il tiro è debole per Bohli

Inizia il secondo tempo

43′ – Termina il primo tempo

42′ GOL DELLA LND! Si presenta sul dischetto Della Salandra che col cucchiaio batte Turi

41′ – RIGORE PER LA LND! Turi sbaglia il disimpegno, Tortora nel tentativo di recuperare il pallone commette fallo su Della Salandra

38′ – GOOL! PAREGGIO NAPOLI! Cross di Russo su punizione e colpo di testa vincente di Peluso

36′ – Cross di Peluso, Vigliotti tenta la rovesciata ma manca il pallone

33′ – Pilo ferma regolarmente Vilardi partito in direzione della porta di Bohli

29′ – Buona serpentina di Russo che crossa col destro, ma Porzio in anticipo su Attanasio libera la difesa

25′ – Inserimento di Vilardi sulla fascia, palla bassa al centro che viene allontanata dalla difesa avversaria

24′ – Russo cerca Attanasio con un lancio, ma il pallone è troppo lungo e finisce sul fondo

17′ – Su successiva azione Vilardi prova a suonare la carica e conquista un corner

16′ – Gol della LND! Grande girata di Marini che con una gran girata supera Turi, rimasto immobile

13′ – Si fa male Schugur, cambio nella LND: entra Larcher

12′ – Cross di Vilardi ben servito da Peluso ma Bohli non si fa sorprendere

11′ – Lancio lungo in profondità ma Ruggiero di testa serve Turi e il Napoli gestisce il pallone

5′ – Turi regala palla a Tomei ma la difesa del Napoli rimedia

5′ – Gioco di gambe di Russo al limite dell’area che calcia dalla distanza, ma la palla finisce alta

2′ – Primo corner per il Napoli: batte Russo, palla allontanata dalla difesa dopo un batti e ribatti. Lancio per Romano pescato in fuorigioco

18:21 – Inizia il match, batte la LND

Squadre in campo

Formazioni ufficiali:

Napoli: Turi, Romano, Tortora, Peluso, Mazzone, Ruggiero, Vilardi, Milo, Vigliotti, Russo, Attanasio. A disp. Pellino, Fucci, Di Lauro, Manzo, Tuccillo, Cinquegrana, Grieco, Cuciniello, Balestriere, Miele, Coprean. All. Liguori.

Rappr. LND: Bohli, Cuccarolo, PEllegrino, Schugur, Morassutto, Pilo, Tomei, Curumi, Della Salandra, Mollica, Marini, Caviglia, Tinarelli, Porzi. A disp. Polanco, Larcher, Pizzaballa, Reale, Bonanni, Munari. All. Sanfratello.

Benvenuti alla diretta testuale della finale del Trofeo Shalom. Il Napoli Under 17 sarà impegnato contro la Rappresentativa Under 17 della Lega Nazionale Dilettanti. Calcio d’inizio a Pietralcina. Gli azzurrini per giocarsi la vittoria hanno avuto la meglio sui pari età del Campobass (0-5) e sul Foggia (2-1).