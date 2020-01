RILEGGI LIVE – Under 15, Napoli-Ascoli 1-0 (36′ st Carbone)

39′ ST FINISCE IL SECONDO TEMPO

38′ ST Il Napoli prova a ripartire con Milo, ma viene messo a terra dopo l’azione pericolosa degli ospiti. Punizione per il Napoli, la palla arriva a Miele che scambia con Vigliotti. Nulla di fatto.

37′ ST L’Ascoli prova a reagire ma nulla di fatto

36′ ST GOOOOOL DEL NAPOLI!!!!!!!! Traversone di Milo, la rovesciata di Lorenzo Russo diventa un assist per Carbone che non sbaglia

35′ ST 4 minuti di recupero. Il Napoli si schiera con la difesa a 4, a sinistra Domenico Russo e a destra agisce Mazzone.

34′ ST Ancora due cambi per il Napoli, escono Romano e Di Lauro ed entrano Russo e Vigliotti. Cambia qualcosa tatticamente, gli azzurri ormai proiettati in attacco alla ricerca del gol vittoria

33′ ST Calcio d’angolo di Carbone, svetta Manzo in area di rigore ma la palla è centrale e non impensierisce Raffaelli

32′ ST Pallonetto di Milo per gli attaccanti in area, ancora una volta Raffaelli legge bene e recupera il pallone. L’estremo difensore dell’Ascoli fra i migliori in questo pomeriggio

31′ ST Azione in verticale fra Balestriere e Miele ma l’Ascoli chiude bene

27′ ST Azione corale sull’asse Tortora-Carbone-Balestriere, ma nulla di fatto per il Napoli che spinge sempre di più per cercare il vantaggio

25′ ST Nervosismo per gli azzurri: ammonito Menna per perdita di tempo e Manzo per aver colpito l’arbitro con il pallone. Successivamente su palla inattiva Milo chiede lo schema per Lorenzo Russo: palla debole e lettura perfetta di Raffaelli che blocca senza problemi

21′ ST Tentativo del Napoli con Russo, che dai 25 metri prova il tiro in porta ma Raffaelli blocca senza problemi il pallone

20′ ST Cambio nel Napoli: esce Solmonte entra Tortora

18′ ST Pericoloso l’Ascoli con Ribaudo che vede Iovino fuori dai pali e tenta il pallonetto ma nulla da fare. Cambio nell’Ascoli: esce Cavallin ed entra Menna

13′ ST Ripartenza del Napoli, Di Lauro crossa per Solmonte ma il portiere Raffaelli esce e fa suo il pallone

11′ ST Tiro dalla distanza di Miele, di poco alta sopra la traversa

10′ ST Uscito Visconti per infortunio per Balestriere. Nell’azione successiva contatto a limite dell’area fra Regnicoli e Lorenzo Russo: il direttore di gara ammonisce l’attaccante azzurro per simulazione

4′ ST Milo per Russo, che entra in area di rigore, tira sul primo palo ma prende l’esterno della rete

2′ ST Solmonte aggancia la palla in area, tiro ma trova ancora una volta l’ottima risposta di Raffaelli

1′ ST Doppio cambio nel Napoli, Carbone e Miele per Peluso e Cuciniello. Cambia l’assetto tattico del Napoli, 4-3-1-2 con Russo alle spalle di Solmonte e Miele

1’ST INIZIATO IL SECONDO TEMPO

35′ PT FINISCE IL PRIMO TEMPO

34′ PT Ammonito Peluso per un fallo su Fratini. Lorenzo Russo lancia Cuciniello che stoppa bene e conclude verso la porta, ma la palla termina sopra la traversa

28′ PT Tiro di Russo deviato, che finisce docile fra le braccia di Raffaelli

25′ PT Ammonito Visconti per fallo su Carano

23′ PT INCREDIBILE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Palla persa da Viti in area rigore, Solmonte la recupera ma calcia alto sopra la traversa dal dischetto dell’area di rigore

21′ PT Risponde il Napoli: azione fra Visconti e Cuciniello, l’ultimo va al tiro ma trova la risposta di Raffaelli. Sugli sviluppi ci prova Milo dal limite dell’area ma il pallone termina a lato

20′ PT Ospiti ancora in attacco, con Carano da palla inattiva che cerca l’area di rigore, ma la palla finisce docile fra le braccia di Iovino

17′ PT Ascoli pericoloso: Carano verticalizza per Cavallini, bravissimo Iovino a neutralizzare l’attacco dei bianconeri

11′ PT Grande giocata di Cuciniello che dribla l’avversario e tenta la botta dalla distanza: grande parata di Raffaelli che manda il pallone in calcio d’angolo, nulla di fatto

5′ PT Ricordiamo che il Napoli manca Vilardi, tornato dalla Nazionale con l’influenza

2′ PT Napoli pericoloso con Cuciniello sulla destra, che crossa al centro ma Solmonte non riesce ad arrivare sul pallone

1′ PT PARTITA INIZIATA – Calcio d’inizio del Napoli

13.30 – Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Iovino; Romano, Manzo, Mazzone, Di Lauro; Peluso, Visconti; Cuciniello, Russo, Milo; Solmonte

ASCOLI: Raffaelli; Regnicoli, Ripani, Zoboletti; Cacciatore, Viti, Ribaudo, Flaiani, Fratini, Carano, Cavallini

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Ascoli, gara valida per la quindicesima giornata del campionato Under 15 girone C. Gli azzurrini, dopo il successo di Crotone, hanno riconquistato il secondo posto approfittando del turno di riposo del Pescara e affrontano l’Ascoli ottavo in classifica con sedici punti ma reduce da tre vittorie consecutive contro Benevento, Cosenza e Juve Stabia e cinque risultati utili consecutivi. I marchigiani non perdono dalla sconfitta interna contro la Roma del 3 novembre scorso.